Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após participar do Mundial de Clubes da FIFA, onde foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique por 4 a 2, depois de encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D com vitórias sobre o Espérance por 2 a 0 e o Chelsea por 3 a 1, além de um empate com o Los Angeles FC por 1 a 1, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão.

Com um jogo a menos, o Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Em 11 partidas, soma sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 72%.

"São dias bons para, primeiro, limpar a cabeça da Copa do Mundo de Clubes. Depois, iniciar a preparação e treinar bem, porque vamos enfrentar um rival muito forte, Mas acho que estamos muito bem. Esperamos sair com a vitória e continuar com a liderança do Brasileirão", afirmou Varela à FlaTV.

Já o São Paulo vive momento delicado. O Tricolor ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos, apenas um à frente do Internacional, que abre a zona de rebaixamento. Após três derrotas consecutivas, o técnico Luis Zubeldía pediu demissão. Para tentar reagir no campeonato, o clube anunciou a chegada do também argentino Hernán Crespo.

Flamengo: Rossi, Wesley França, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Luiz Araújo, Jorginho, Allan, De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Luiz Araújo.

São Paulo: Rafael; Sabino, Ferraresi e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Desfalques

Flamengo

Pulgar passou por cirurgia para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito e está fora.

São Paulo

Luiz Gustavo e Calleri seguem como desfalques.

Quando é?

Data: sábado, 12 de julho de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Últimos jogos

Confronto direto

Em 118 confrontos entre São Paulo e Flamengo, o Tricolor leva vantagem com 46 vitórias, contra 39 do Rubro-Negro. Além disso, foram registrados 33 empates. No último duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o São Paulo venceu por 1 a 0.

Classificação

