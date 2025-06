Os times eliminados na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Alguns clubes já se despedem do torneio na reta final da fase de grupos, sem chances de avançar às oitavas de final

A fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 está chegando ao fim. Com 32 equipes reunidas nos Estados Unidos, algumas delas já se despedem da competição antes mesmo do início do mata-mata, deixando para trás o sonho do título inédito — ou do retorno ao topo.

No Grupo C, o Auckland City perdeu as chances de avançar após sofrer goleadas para Bayern de Munique e Benfica. No D, o LAFC deu adeus à competição ao ser derrotado de forma surpreendente pelo Espérance. Já no Grupo E, foram os japoneses do Urawa Red Diamonds que se despediram, após sofrerem uma virada diante da Inter de Milão.

Abaixo, a GOAL lista os clubes que já estão eliminados do Mundial de Clubes 2025.

Mais artigos abaixo

CONHEÇA OS CLASSIFICADOS ÀS OITAVAS DE FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 2025