Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e RB Bragantino na noite desta quinta-feira (23), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Fluminense por 1 a 1, o Flamengo, na sexta posição, com 57 pontos, pode entrar no G-3 em caso de vitória. Para o confronto, o técnico Tite poderá contar com os retornos de Gerson e Bruno Henrique, mas Gabriel Barbosa, expulso contra o Tricolor, está fora. Pedro seguirá no ataque.

"Bragantino vem fazendo uma grande temporada e vem brigando também pelo título. Temos que fazer o nosso trabalho e jogar com o coração para tentar levar a vitória, para seguir ganhando e para entrar mais ainda na briga pelo título. Vai ser um grande jogo e estamos confiantes de que vai sair tudo bem", afirmou Rossi à FLA TV.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 59 pontos, vem de uma derrota para o São Paulo por 1 a 0 e um empate com o Botafogo por 2 a 2. Atualmente no G-4, a equipe de Bragança Paulista busca se recuperar no Brasileirão para permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores e se aproximar da liderança.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Everton Cebolinha, Pedro. Técnico: Tite.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha (Lucas Rafael), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Flamengo

Gabigol, suspenso, e David Luiz e Allan no departamento médico, estáo fora.

RB Bragantino

Léo Realpe cumprirá suspensão, enquanto Cipriano, Eduardo Santos, Luan Patrick e Nathan Camargo, lesionados, são desfalques.

Quando é?