Flamengo pós-Jorge Jesus: qual é o saldo de Rogério Ceni e Dome?

Apesar de manter e reforçar seu elenco, rubro-negro sofre com a falta de regularidade dos sucessores do treinador português

O nunca mais foi o mesmo após a saída de Jorge Jesus. Campeão de tudo na temporada de 2019 com o rubro-negro, o português trocou o time carioca pelo em julho de 2020, e desde então a equipe não consegue engrenar da mesma forma nas competições.

Substituto imediato de JJ, Domenec Torrent chegou badalado ao Fla, após um bom trabalho no New York City dos Estados Unidos. Sem apresentar resultados imediatos, o espanhol durou apenas três meses no comando do time da Gávea, conseguindo 63,8% de aproveitamento em suas 24 partidas disputadas.

Entre os principais motivos para a demissão precoce estão as duas goleadas consecutivas no Brasileirão, por 4x0 contra o Atlético Mineiro e por 4x1 contra o São Paulo, que escancararam a fragilidade do time comandado por Dome. Vale lembrar também o revés por 5x0 para o Independiente Del Valle na Libertadores, a pior derrota já sofrida pelo clube na história da competição.

Confira os números do Flamengo de Domenec:

disputadas: 24

Vitórias: 14

Empates: 4

Derrotas: 6

Gols marcados: 42

Gols sofridos: 36

Aproveitamento: 63,8%

Contratado com o peso de salvar o caótico ano de 2020 do Flamengo, Rogério Ceni também enfrenta problemas para extrair o máximo do forte elenco rubro-negro. Após estreia com derrota para o na Copa do , o time comandado por Rogério só conseguiu vencer após quatro rodadas, contra um que frequentava a zona de rebaixamento.

Pouco depois da eliminação do torneio nacional para seu clube dos tempos de jogador, o ex-goleiro também viu o Fla cair na Libertadores para o Racing, na disputa por pênaltis. A sete pontos de distância do líder São Paulo (apesar das duas partidas a menos), o time carioca vê cada vez mais remotas as chances de título, especialmente após a amarga derrota nos acréscimos contra o rival , na última quarta (6).

Confira os números do Flamengo de Ceni: