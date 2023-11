Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na Globo, o jogo será narrado por Luís Roberto, com os comentários de Júnior e Ana Thaís Matos. Já no Premiere, Gustavo Villani estará ao lado de Renata Mendonça e Grafite.

Depois de duas derrotas consecutivas, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e chega embalado para o jogo desta quarta. Em busca do equilíbrio, o técnico Tite pediu para a torcida apoiar a equipe no confronto direto contra o Palmeiras.

"A equipe vai oscilar. Tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo, mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe. Porque o Cebolinha está se firmando agora, o Luiz a mesma coisa, estamos nos adaptando ao pivô, o Arrascaeta está buscando sua melhor condição. Nesses momentos vamos precisar do torcedor, vamos oscilar, é inevitável, que eles passem esse carinho. Quero sentir essa atmosfera dentro de campo", afirmou o treinador.

"Mudamos a metodologia de trabalho, sou o terceiro técnico do Flamengo no ano, estamos tentando ajustar as ideias. O atleta não é uma máquina, ele tem um lado importante para absorver. Tenho que enaltecer essa capacidade deles, falei isso na palestra. Ganhamos os dois primeiros jogos, estavamos brigando pelo título. Perdemos os outros dois e nada serve. Não é assim. Não pode ser assim, senão a gente não constrói nada. Temos que acreditar no processo de evolução, que é o que estamos buscando", completou.

Do outro lado, o Palmeiras, com 59 pontos, seis a menos que o Rubro-Negro, segue na briga pelo título. Gustavo Gómez, Murilo e Rony, que cumpriram suspensão na vitória contra o Athletico-PR por 1 a 0, retornam.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 106 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 39 vitórias, contra 35 do Flamengo, além de 32 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Matheuzinho (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson, Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Flamengo

Thiago Maia e Filipe Luís, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como David Luiz, Gabigol e Allan, que estão machucados.

Palmeiras

Dudu e Gabriel Menino seguem no departamento médico.

Quando é?