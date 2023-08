Flamengo x Olimpia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Sem Pedro, Rubro-Negro volta a campo nesta quinta-feira (3), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o Olimpia na noite desta quinta-feira (3), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Paulo Andrade e comentários de Zinho, Gian Oddi e Carlos Eugênio Simon.

Embalado com sete vitórias e três empates nos últimos 10 jogos disputados na temporada, o Flamengo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Na fase de grupos, o Rubro-Negro terminou na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos, dois a menos que o líder Racing.

A direção do clube multou e suspendeu Pedro, recentemente agredido pelo então preparador físico, e afastou-o do jogo desta quinta. O atacante retorna contra o Cuiabá no domingo (6) pelo Brasileirão. Vale lembrar que Pedro não compareceu ao treino, alegando "dores no rosto" após o soco no rosto levado pelo Pablo Fernández após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29).

Do outro lado, o Olimpia terminou na liderança do Grupo H, com 14 pontos. Até agora, foram quatro vitórias e dois empates. Um aproveitamento de 77%. Após a saída de Diego Aguirre, Francisco Arce assumiu o comando da equipe e está em busca de sua primeira vitória. Na estreia, foi derrotado pelo Nacional por 2 a 1, e na sequência empatou com o Sportivo Trinidense em 1 a 1 pelo Campeonato Uruguaio.

A partida de volta está marcada para o dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Fluminense e Argentinos Juniors nas quartas de final da Copa Libertadores.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma sete vitórias, contra quatro do Olimpia, além de cinco empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Libertadores de 2021, o Rubro-Negro venceu por 9 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira), Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Olimpia: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, Iván Torres; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Marcos Gomez, Alan Cano; Hugo Fernandez, Walter González. Técnico: Francisco Arce.

Desfalques

Flamengo

Pedro, punido pelo clube, está fora do primeiro jogo. Erick Pulgar, que ainda se recupera de problema na coxa, também é desfalque.

Olimpia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?