Por que Pedro desfalca o Flamengo contra o Olimpia pelas oitavas de final da Libertadores?

Camisa 9 é o artilheiro da equipe na competição, com três gols marcados

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olímpia, no Maracanã. Artilheiro do Rubro-Negro na atual edição da competição com três gols marcados, o camisa nove Pedro está fora da partida contra a equipe paraguaia.

O motivo da ausência do centroavante é a punição aplicada pelo Flamengo ao jogador, que se recusou a seguir no aquecimento no duelo contra o Atlético-MG, no último sábado (29), e faltou o treino da equipe na segunda-feira. O jogador, vale lembrar, foi agredido por Pablo Fernandez, ex-preparador físico de Jorge Sampaoli.

O atacante não vinha sendo titular na equipe de Sampaoli, tendo iniciado uma partida pela última vez no dia 8 de julho, no duelo contra o Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Gabigol não estava lesionado, e não estava a disposição do técnico argentino.