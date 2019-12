Flamengo oferece novo contrato para Jorge Jesus até dezembro de 2020

Campeão do Brasileirão e da Libertadores, treinador português tem vínculo válido apenas até junho de 2020

​‪O ofereceu nas últimas horas uma proposta de renovação para Jorge Jesus. A Goal apurou que o novo contrato colocado na mesa é válido até dezembro de 2020, com um significativo aumento salarial. O treinador português prometeu dar uma resposta depois do .‬

Campeão do Brasileirão e da Libertadores, JJ tem vínculo com o apenas até junho de 2020 e por diversas vezes declarou publicamente que sonha assumir um grande projeto no futebol europeu. Por outro lado, também já disse que o enorme carinho que tem recebido da "Nação" desde que chegou ao vai pesar na hora de decidir o futuro.

Jesus, de 65 anos, até o momento recebeu apenas sondagens de fora. O empresário israelense Pini Zahavi, que assumiu a carreira do treinador em fevereiro, trabalha forte na Europa em busca de algo concreto.