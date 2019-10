Agente influente na Europa, Pini Zahavi não queria Jorge Jesus no Flamengo

Israelense aconselhou, em maio, que o treinador português ficasse parado até chegar uma boa oferta do futebol europeu

Jorge Jesus encontrou uma importante resistência antes de fechar com o em junho deste ano. A Goal sabe que o empresário israelense Pini Zahavi, que passou a agenciar a carreira do treinador poucos meses antes, em fevereiro, não queria vê-lo no futebol brasileiro. Aconselhou-o, aliás, a ficar parado até surgir uma proposta interessante da Europa.

Tendo dias antes rejeitado ofertas de Vasco e Atlético-MG, JJ resolveu aceitar o desafio do Rubro-negro por dois motivos: sabia que as chances de títulos de expressão eram grandes e, principalmente, sentiu muita confiança nas várias conversas com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel.

Zahavi, com quem Jesus ainda tem contrato de representação, acabou por participar a distância da negociação com o clube carioca. O responsável direto pelo acordo foi o brasileiro Giuliano Bertolucci, no papel do filho Lucca Bertolucci e do sócio Bruno Macedo.

Apesar de Jorge Jesus ter contrato com o Flamengo até maio de 2020, Pini Zahavi, que tem bastante influência no mercado do futebol, sobretudo na , deve buscar em breve algumas opções na Europa para o treinador, que, a princípio, está feliz no e disposto a cumprir o vínculo até o fim - existindo ainda da possibilidade de renovação agora em dezembro.