Seleção Brasileira entra nos planos de Jorge Jesus

Português vai cumprir o atual contrato com o Flamengo, mas de olho num eventual insucesso de Tite na Copa América de 2020

Salvo uma proposta tentadora de um grande clube da Europa nos próximos meses, Jorge Jesus, sabe a Goal, vai cumprir integralmente o contrato com o , que é válido até junho de 2020, tendo como meta treinar a logo após a .

Em conversas com pessoas próximas, Jesus admitiu nas últimas semanas que passou a ver com muito bons olhos a possibilidade de substituir Tite, em caso de um eventual insucesso do atual treinador na competição que vai ser disputada entre junho e julho.

Feliz no , JJ sente que, por conta do êxito imediato no e principalmente a repercussão positiva no país, pode vir a ser um dos fortes favoritos para assumir o cargo no futuro, juntamente com Renato Gaúcho, do .

O Flamengo já está ciente do desejo de Jorge Jesus, mas ainda assim pretende discutir uma renovação a partir de dezembro. Mesmo que um novo contrato seja assinado, o treinador português e o clube carioca estão decididos a manter um dos principais tópicos do acordo que é vigente hoje: a quebra de contrato unilateral a qualquer momento, sem a necessidade de pagamento de multa rescisória.