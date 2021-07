Em Portugal, Flamengo tem reunião com franceses por Thiago Mendes

No olho no olho, dupla tenta acelerar as tratativas para fechar a contratação do volante

Na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel intensificam as trativas para fechar as contratações de Kenedy, do Chelsea, e Thiago Mendes, do Lyon. Nesta segunda-feira (26), está prevista, em Lisboa, uma reunião da dupla do Flamengo com representantes do time francês pelo volante de 29 anos.

Com o intuito do presidente do Lyon de apenas negociar Thiago Mendes em definitivo e por pelo menos 10 milhões de euros, Braz, vice de futebol, e Spindel, diretor executivo, viajaram para tratar a situação no "olho no olho". A ideia é seguir discutindo as cláusulas de obrigatoriedade de compra por metas, tentando fazer algo que agrade os dois lados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Thiago Mendes já pediu para ser negociado com o Flamengo. O volante tem o desejo de vestir a camisa rubro-negra. A família do jogador, inclusive, já desembarcou no Brasil e espera em solo brasileiro o desfecho da negociação. Há confiança por parte dos rubro-negros, mesmo sabendo que se trata de uma negociação complicada.

Na primeira investida, o Flamengo ofereceu pagar ao final do empréstimo algo perto dos 7 milhões de euros. Num primeiro momento, os dirigentes não querem ofertar nada acima dos 8 milhões de euros. Os franceses, no entanto, garantem que só aceitam algo acima dos 10.

Além das conversas por Thiago Mendes, há previsão de um encontro também com representantes do Chelsea para tratar a situação de Kenedy. Os ingleses "cozinham" o Flamengo, a espera de uma proposta do mercado europeu, mas por enquanto o rubro-negro é o único interessado no jogador.