Flamengo e Lyon debatem cláusulas de obrigatoriedade de compra por Thiago Mendes

Metas individuais e coletivas são discutidas além de valores; franceses querem 10 milhões de euros, rubro-negros tentam por 8

A paciência tem sido uma grande virtude do Flamengo e de Thiago Mendes na tentativa de um final feliz. O jogador, pediu ao Lyon para ser negociado com o time Rubro-Negro e aguarda as trativas entre as duas equipes. O clube carioca, por sua vez, "joga" com o desejo do volante e tenta quebrar o gelo com os franceses.

A primeira tentativa, de um empréstimo com opção de compra não foi bem vista pela diretoria do Lyon que espera um negócio em definitivo. O Flamengo, no entanto, não prevê em seu orçamento a aquisição de mais nenhum jogador até o final da temporada. Agora, as duas equipes conversam por um empréstimo com obrigação de compra caso metas individuais e coletivas sejam cumpridas.

Cauteloso, o Flamengo tenta atrelar algumas condições para que, ao final do empréstimo, o clube exerça a compra do jogador. Enquanto isso, o Lyon busca as melhores cláusulas para si. Vale ressaltar que, em 2019, o volante foi comprado por 25 milhões de euros. O alto valor investido, inclusive, foi o que motivou a diretoria em dificultar a saída do jogador.

A diretoria do Lyon estipula o preço de 10 milhões de euros para que o Flamengo fique com o jogador em definitivo, já o Rubro-Negro tenta fazer com que esse valor caia para os 8 milhões de euros.

Negociando o futuro, Thiago Mendes foi colocado no time "B" do Lyon. A notícia foi trazida pelo GE e confirmada pela Goal. A expectativa do jogador é de um desfecho positivo nos próximos dias. Kelly Mendes, esposa do atleta, já deixou a França e aguarda no Brasil o final feliz.