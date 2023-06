Flamengo x Madureira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado (17), a partir das 10h (de Brasília), no Estádio da Gáveao, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ e da FlaTV, no YouTube.

Após vencer o primeiro duelo por 5 a 1, o Flamengo entra em campo com a vantagem de poder empatar ou perder por até três gols de diferença. Já o Madureira precisa de uma goleada por cinco tentos a mais para ficar com a vaga, ou por quatro para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Kauã, Daniel, Diego, Cleiton, Rayan, Zé Welinton, Werton, Jean Lima, Pedrinho, Lorran e Petterson.

Madureira sub-20: Gabriel, Cauã, Gustavo, Jean, Cauã Paulino, Cauã Freitas, Daniel, Felipe, Matheus, Wagner e Rhuan.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Madureira

Quando é?