Flamengo x Jorge Jesus: guerra fria para tirar responsabilidade em caso de um não acerto

Negociação midiática e vazamentos por todos os lados são reflexo de um longo jogo de xadrez entre as partes

A negociação entre Flamengo e Jorge Jesus é uma grande guerra fria e daria um ótimo roteiro de uma bela novela mexicana. Ambos os lados estão fazendo de tudo para que, em caso de um não acerto, cada parte tire a sua responsabilidade.

Flamengo quer Jorge Jesus, o português diz que agora não dá, não é o “timing” e passa a bola para a diretoria rubro-negra dizendo que precisa esperar. A diretoria responde que até pode esperar, mas quer garantias para que não tenha surpresa mas na frente. Garantias essas que o treinador, neste momento, não pode dar.

A negociação é midiática, que envolve muitas narrativas e vazamentos propositais. Ou alguém acha que a foto de Marcos Braz recebendo ligações do técnico vazou justamente no dia em que Jorge Jesus negava para Galvão Bueno e Benja que o treinador havia feito contato?

No dia seguinte, um áudio de Jorge Jesus também vazou, nele o treinador diz que o Flamengo precisa esperar e negou que tenha pedido muito dinheiro ao clube. Conviniente o vazamento acontecer no exato dia em que um famoso jornal de Portugal alega que o técnico pediu 7 milhões de euros (altíssimo para os padrões brasileiros) por temporada para o time rubro-negro.

Não há santo na história nem um lado certo ou errado, cada um está jogando com as armas que tem. No Flamengo, é qualquer treinador que chegue terá que conviver com o “fantasma” de Jorge Jesus e, por isso, a diretoria se preserva e joga o jogo do Mister.

JJ, por sua vez, está numa sinuca de bico, e sendo obrigado a decidir o mais rápido possível. Isso o incomoda. Em reta final de temporada na Turquia e com uma proposta na mesa por uma renovação, o treinador, que teria dois meses para decidir o futuro, agora tem… uma semana?

Sim, porque dificilmente o Flamengo vai esperar mais do que isso se não tiver nada no papel e se colocar no papel, JJ afasta potenciais interessados e desagrada o atual presidente do Fenerbahçe, um homem muito poderoso na Turquia.

Além do espera ou não espera, há outra fator, o financeiro. Jorge Jesus não é barato e diante de outras oportunidades, não vai ser fácil negociar esta pode ser a arma do português para esticar as negociações e, consequentemente, a decisão. Um enorme jogo de xadrez.