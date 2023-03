Até quando vai o contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe?

Saiba até quando vai o vínculo do técnico com os turcos e quando ele fica livre no mercado

Melhor treinador da história recente do Flamengo, Jorge Jesus hoje comanda o Fenerbahçe, da Turquia. O treinador, volta e meia é especulado no Rubro-Negro, ou torcedores fazem campanha por um retorno. Nos últimos anos, outros clubes do Brasil também demonstraram interesse em Jorge Jesus como Atlético-MG e Corinthians. O Mister, por sua vez, tem o sonho de comandar a seleção brasileira e também não descarta um retorno ao futebol brasileiro. O contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe vai até maio desde ano e o técnico não tem o desejo de renovar. Recentemente, em uma entrevista coletiva, ele foi seco ao responder rumores de que estaria deixando o clube. “Eu tenho contrato que termina em maio. Não é novidade, portanto não tenho mais comentários". Aos 68 anos de idade, o técnico esteve recentemente no Benfica e não fez bom trabalho por lá. Antes disso, dirigiu o Flamengo e foi responsável pelos títulos da Copa Libertadores e Brasileirão 2019. Além disso, montou uma equipe que tinha desempenho avassalador. Escolha dos editores Quem tem mais sócio-torcedores no Brasil?

Libertadores: os potes do sorteio da fase de grupos

Os maiores campeões da Champions

Tudo sobre a terceira fase da Copa do Brasil 2023

Futebol na TV: a programação dos jogos de hoje