Jorge Jesus pede para Flamengo esperar; clube avalia o cenário antes de tomar uma decisão

Treinador não quer deixar o Fenerbahçe na reta final de temporada brigando por duas taças

O tema Jorge Jesus está agitando as estruturas do Flamengo da torcida até os bastidores do clube. Segundo sabe a GOAL, o Rubro-Negro segue conversando com o técnico que para já não quer se comprometer e foca na reta final da temporada com o Fenerbahçe, da Turquia.

Ainda segundo sabe a GOAL, Jorge Jesus não fechou as portas para um retorno ao Flamengo, mas deixou claro que, neste momento, o clube terá que esperar. Ele não pretende deixar os turco agora. O Fenerbahçe é o vice-líder do campeonato turco e está na semifinal da Taça da Turquia, ou seja, ele ainda mantém viva a chance de levantar uma ou duas taças até o final da temporada europeia.

A temporada no Turquia será esticada, uma vez que vários jogos foram adiados por conta do terremoto que acometeu o país em fevereiro. Ou seja, não vai terminar no dia 31 de maio. A data prevista é 11 de junho. Por outro lado, existe a possibilidade de Jorge Jesus deixar o clube antes, caso se afaste da briga pelo título no “Turcão” e caia na semifinal da Taça da Turquia, a primeira partida acontece na no dia 3 de maio, a segunda partida está agendada para 18/05.

O Flamengo, antes irredutível, avalia e discute o cenário e a possibilidade de uma espera pelo técnico. Jorge Jesus deixou claro que, para as conversas continuarem, o rubro-negro teria que admitir a espera. Segundo sabe a GOAL, ambos os lados ainda não colocaram valores no papel. O português tem uma oferta de renovação do Fener na mão e o presidente do clube turco pediu uma resposta até abril.