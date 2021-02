Flamengo x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela 37ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada. Em caso de vitória, os gaúchos serão campeões. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto SP), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Neuza Ines (SP)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (RJ)

Assistentes VAR: Vinicius Furlan (SP) e Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca apenas a vitória contra o Inter no Brasileirão / Foto: Getty Images

A Globo (para todo o Brasil, exceto SP), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Separados por apenas um ponto e brigando pelo título do Brasileirão, Flamengo e Internacional entram em campo pensando apenas na vitória. Enquanto a equipe carioca aparece na segunda posição, com 68 pontos, o Colorado é o líder, com 69.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do campeonato, o Rubro-Negro ganhou o desfalque de William Arão. O jogador fraturou um dedo do pé direito e está fora da decisão antecipada. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique podem ser a dupla de zaga.

É domingo, Nação!



O Mengão enfrenta o Internacional, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão, e a #FLATV transmite em áudio!



O pré-jogo (com imagens) começa às 14h! pic.twitter.com/7UnAFfe4wx — Flamengo (@Flamengo) February 19, 2021

Já o Internacional faz mistério para o duelo no Maracanã, mas o técnico Abel Braga encaminha time com Rodinei, Zé Gabriel e volta de Patrick.

Visando a importância do confronto, a diretoria do Inter decidiu pagar a multa de um milhão para escalar o lateral-direito, que está emprestado pelo Flamengo.

Patrick, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco, retorna.

📸🇦🇹 Fechamos a sexta-feira! Colorado fez penúltimo treino antes de viajar ao Rio de Janeiro: https://t.co/ZB1sIqsXvR #VamoInter pic.twitter.com/tXwnFHIFgp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 Vasco 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas