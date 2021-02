Rodinei, de descartável a imprescindível para Flamengo e Internacional

O Colorado se movimenta para pagar uma multa para ter o lateral em campo na decisão e recebeu até ajuda de torcedor

A carreira de Rodinei deu uma guinada desde que ele trocou o Flamengo pelo Internacional. O lateral, que quando defendia o clube carioca, era alvo da torcida, agora é peça importante do Colorado, que cogita pagar multa milionária para tê-lo em campo na decisão contra o Rubro-Negro.

Apesar de colecionar títulos e ter feito o gol de título carioca de 2017, a passagem de Rodinei pela Gávea sempre foi muito controversa. Contestado pelos torcedores, principalmente por sua vida extra-campo, o lateral nunca se firmou no Flamengo como o fez no Inter.

Escolhido por Eduardo Coudet por sua força e velocidade - características também exaltadas pelo atual treinador, Abel Braga -, mesmo quando não tinha espaço no Flamengo, Rodinei viu no Inter a chance de se reapresentar ao mundo do futebol. E conseguiu, chegando à titularidade absoluta.

Pela passagem no Rubro-Negro, o lateral teve sua chegada ao Beira-Rio contestada por parte da torcida, no entanto, com o tempo provou sua importância: com ele em campo, o Inter tem aproveitamento superior do que em sua ausência - 66% contra 59% (em 22 e 14 jogos, respectivamente).

Nos números, seu tempo no Flamengo pode ter sido ligeiramente melhor - em gols, por exemplo, tem média 0,07 por partida no Fla, contra 0,03 no Inter-, mas, efetivamente, o Inter se aproveitou mais do lateral e de suas características de jogo e vestiário.

Talvez a grande diferença para Rodinei esteja em um cenário mais geral. No Flamengo, o lateral fez parte de times melhores do que o Inter de hoje. Com jogadores mais badalados e elencos mais fechados, o jogador acabava sendo um pouco “apagado”, algo que hoje, no Colorado, não acontece, permitindo que ele se torne mais importante ao time.

O prestígio que ele conquistou no Inter é tanto que o time está cogitando pagar uma multa de R$ 1 milhão, prevista no contrato de empréstimo do lateral, para tê-lo em campo contra o Flamengo, dono dos direitos do jogador.

E se no Flamengo o lateral tinha problemas com a torcida, no Inter o cenário também parece outro. Nesta sexta-feira (19), dois dias antes da final antecipada, o Colorado informou que um torcedor mato-grossense fez uma doação de R$ 1 milhão ao clube, justamente o valor da multa a ser paga para que o lateral jogue.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! 👏🇦🇹 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

Além de todos os benefícios que Rodinei trás em campo, o Inter tem um outro grande motivo para querer o lateral em campo. Precisando da vitória para se garantir campeão com uma rodada de antecedência, ou do empate para se manter à frente do Flamengo, o time gaúcho já tem desfalques importantes na defesa, e não pretende perder mais uma peça no setor.

O jogo que pode valer o título brasileiro será neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Atualmente, o colorado tem 69 pontos, um a mais do que o Rubro-Negro, podendo ser campeão depois de 41 anos.