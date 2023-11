Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Fluminense fazem clássico movimentado na noite deste sábado (11), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

A vitória no jogo passado voltou a colocar o Flamengo na disputa pelo título brasileiro. Desta forma, o time de Tite, quinto colocado com 56 pontos, promete ir com força total para o duelo. Filipe Luís, David Luiz e Allan continuam sendo desfalques por lesões.

Do outro lado, o Fluminense, campeão da Copa Libertadores, não tem mais pretensões no campeonato. Entretanto, o Tricolor não esconde que pretende atrapalhar os objetivos do rival. A equipe de Fernando Diniz está em oitavo lugar, com 46 pontos.

Em 377 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 137 vitórias, contra 119 do Fluminense, além de 121 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os times ficaram no 0 a 0. Clique aqui e veja mais informações sobre o clássico Fla-Flu.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon (Felipe Melo) e Marcelo; André, Martinelli (Lima) e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Desfalques

Flamengo

David Luiz, Allan e Filipe Luís continuam no departamento médico.

Fluminense

Jorge e Gustavo estão no departamento médico.

Quando é?