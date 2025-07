Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos no meio da semana, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão e agora busca a recuperação. No momento, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança, com 27 pontos, três a menos que o Cruzeiro, mas com um jogo a menos disputado.

Para o clássico, a presença de Pedro segue incerta. Fora dos últimos dois jogos, o atacante tem futuro incerto no clube e sua presença no jogo está diretamente ligado à sua postura e rendimento nos treinos.

"Repito, do meu lado totalmente encerrado, prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria. Da minha parte técnica, o que falei está totalmente encerrado", afirmou o técnico Filipe Luís.

Por outro lado, o Fluminense aparece na sétima posição, com 20 pontos. Na última rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe soma seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 55%.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo e Varela; Allan e Jorginho; Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Everton Cebolinha.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli (Lima), Hércules e Nonato (Serna); Keno, Soteldo (Canobbio/Riquelme) e Cano.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgar estão lesionados.

Fluminense

Paulo Henrique Ganso está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 454 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo acumula 166 vitórias, contra 142 do Fluminense, além de 147 empates. No último encontro válido pela final do Campeonato Carioca 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Classificação

