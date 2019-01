Flamengo fecha a contratação de Arrascaeta, diz site

Meia uruguaio deve chegar na quinta-feira (10) para fechar detalhes e assinar contrato com o Rubro-Negro

A novela pode estar chegando ao fim! O meia Giorgian de Arrascaeta é o novo reforço do Flamengo, que fechou nesta terça-feira (8) os últimos detalhes da negociação do Cruzeiro. Segundo o Globoesporte, além do staff do jogador, os cariocas selaram a contratação em conversa entre os vices de futebol dos dois clubes, Marcos Braz e Itair Machado.

Conforme Goal antecipou na tarde de hoje, a negociação deve somar cerca de 76,48 milhões, dos quais o Cruzeiro terá direito à maior parte, ou seja, cerca de R$ 55 milhões. O Fla irá, ainda, adquirir a maior parte dos direitos do atleta, diferente do que a Raposa tinha até então. Aos celestes, os cariocas irão pagar os valores divididos em três parcelas de 7 milhões de euros no ato, e mais duas de 3 milhões cada, em julho e dezembro deste ano.

O uruguaio é o terceiro reforço confirmado pelo Rubro-Negro que, embora prometesse reforços de peso, vinha em um ritmo mais lento após o anúncio do zagueiro Rodrigo Caio junto ao São Paulo. Nesta terça, porém, o clube anunciou a chegada de Gabigol por empréstimo, e vai fechando com um dos grandes desejos da nova diretoria para a temporada 2019.

Conforme falei mais cedo aqui, clube preparava algo especial para anunciar Gabigol, o que também é esperaro com Arrascaeta. Mas alguém vazou o vídeo para gente de fora do clube. Agora é esperar para ver o que o #Flamengo fará — Raisa Simplicio (@simpraisa) 9 de janeiro de 2019

Espera-se que, além do anúncio oficial de Arrascaeta, o Flamengo siga ativo no mercado: o clube tenta a contratação dos zagueiro Dedé, também do Cruzeiro, e Léo Pereira (Athletico Paranaense), além do atacante Bruno Henrique, que segue na mira.