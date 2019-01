Fechou!!! Gabigol veste a camisa do Flamengo e diz: "faço parte da Nação"

O atacante, artilheiro do Brasileirão em 2018, chega por empréstimo da Internazionale de Milão

É oficial! Gabigol será jogador do Flamengo em 2019.

O atacante, artilheiro do Brasileirão (18 gols) e Copa do Brasil (4 tentos) em 2018, chega emprestado até o final do ano pela Internazionale de Milão e gravou um vídeo vestindo a camisa rubro-negra.

“Aqui é o Gabriel. Já estou com o Manto, faço parte da Nação”, diz o jogador.

Gabigol desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (09). Para contar com o atacante, o Flamengo vai desembolsar cerca de R$ 15 milhões por ano para arcar com os salários do atacante (que terá vencimentos mensais de R$ 1,25 milhão).