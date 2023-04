Flamengo topa esforço financeiro por retorno de Jorge Jesus, mas sem igualar oferta do Fenerbahçe

Rubro-Negro está disposto a oferecer um contrato melhor do que o assinado pelo técnico na renovação em 2020

As conversas entre Flamengo e Jorge Jesus seguem. Depois do pedido do técnico para que o clube esperasse, o rubro-negro avalia o cenário e quer entrar no debate financeiro em breve. O clube carioca tem claro que topa fazer um esforço para o retorno do comandante, mas descarta igualar as quantias que o Mister tem na mesa para renovar com o Fenerbahçe.

A oferta de salário para renovar o contrato do treinador na Turquia é considerada elevadíssima para os padrões brasileiros, até mesmo para o Flamengo, a desvalorização do real pesa. Desta forma, a diretoria rubro-negra entende que Jorge Jesus também precisará fazer um esforço, cedendo um pouco.

Segundo sabe a GOAL, o Flamengo pretende oferecer o mesmo contrato dado ao técnico quando assinou a renovação em 2020 com margem para elevar um pouco mais os números. Vale ressaltar que o Rubro-Negro terá que pagar a multa rescisória de Vitor Pereira e a forma de pagamento ainda não foi debatida.

Getty

Jorge Jesus tem na mesa a oferta de renovação de contrato por mais um ano com opção de mais um. Ele ainda não deu uma resposta ao clube turco. Além de um salário um pouco maior do que o atual, o comandante recebeu a promessa de um maior esforço na busca por reforços para a próxima temporada.

O técnico português também recebeu sondagens da seleção da Arábia Saudita e, mais recente, do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Por enquanto, como soube a GOAL, não houve qualquer avanço. O Mister tem cuidado para que as consultas não atrapalhem a sua reta final de temporada na Turquia.