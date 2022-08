Flamengo encaminha contratação de Oscar até dezembro de 2022

Meio-campista obteve liberação do Shanghai Port e assinará por empréstimo com o clube. Ele deve ser anunciado até o fim da semana

O Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do meia Oscar por empréstimo até dezembro de 2022. O jogador de 30 anos chegou a um acordo com o clube e será anunciado nos próximos dias, como soube a GOAL.

O estafe de Oscar, conforme trouxe a reportagem ao longo das últimas semanas, tentou esticar a liberação até maio de 2023, mas esbarrou nas insistentes negativas do Shanghai Port. Apesar disso, no entanto, os agentes do atleta ainda nutrem o desejo de esticar a permanência do jogador.

O Flamengo não pagará nada pela contratação do atleta. A única exigência é que o clube arque com os seus salários. O brasileiro teve que reduzir a remuneração para voltar ao país — ele recebia cerca de R$ 10 milhões por mês no futebol chinês.

É possível que, no decorrer do empréstimo, o Flamengo e o estafe de Oscar tentem a liberação do Shanghai Port por mais tempo, até maio do próximo ano. O jogador está feliz com a possibilidade de voltar ao Brasil, onde defendeu as cores de São Paulo e Internacional.

Já liberado pelos chineses, o meio-campista está no Brasil para acompanhar familiares em questões pessoais. Ele não pretendia voltar à China neste momento. O atleta já possuía a autorização dos asiáticos e buscava apenas um acordo com o Flamengo.