Chineses autorizam empréstimo, e Oscar negocia diretamente com o Flamengo

Shanghai Port aceita liberar o brasileiro gratuitamente até o fim de 2022. Agora, o jogador conversa com o Flamengo sobre questões financeiras

Oscar conseguiu a liberação do Shanghai Port, da China, para jogar no futebol brasileiro até dezembro de 2022. A GOAL apurou que o atleta está autorizado a assinar um contrato de empréstimo curto neste período. O Flamengo é o único clube que conversa com o brasileiro no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

O empréstimo do jogador de 30 anos será gratuito. Portanto, o clube que o receber terá apenas que pagar salários, o que é o principal entrave. O jogador gostaria de faturar mais de R$ 1 milhão por mês durante a sua estadia no Brasil — o Fla tem mais de um jogador com salário neste patamar. Os cariocas negociam um valor inferior ao determinado no vínculo do atleta com o futebol chinês, que se encerra em novembro de 2024. Na Ásia, o salário de Oscar supera o de estrelas do futebol mundial. Ele está disposto a abrir mão de uma parte para atuar no Brasil.

Além dos vencimentos, há a necessidade de pagar luvas, direitos de imagem e comissão ao empresário. A negociação com o Flamengo ainda está está em estágio inicial, mas existe um otimismo em relação a um desfecho positivo pelo lado do atleta.

O Shanghai Port não aceita que o empréstimo tenha opção de compra com valor fixado. Os chineses têm a intenção de usar Oscar novamente a partir de janeiro de 2023. O atleta é tratado como uma estrela no futebol asiático.

As tratativas entre Flamengo e Oscar se iniciaram nos últimos dias por iniciativa do estafe do meio-campista. Os seus representantes têm boa relação com a diretoria rubro-negra, especialmente o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel. O grupo que agencia o jogador foi responsável por levar o atacante Éverton Cebolinha para o Ninho do Urubu nesta janela de transferências.

Oscar está animado com a possibilidade de voltar a atuar no Brasil, onde defendeu as cores de São Paulo e Internacional. A chance de defender o Flamengo é um fator importante também.

Na atual temporada do futebol chinês, Oscar fez três partidas pelo Shanghai Port, com um gol marcado e uma assistência. No ano anterior, foram 23 duelos disputados, com cinco gols e 15 passes para os seus companheiros.