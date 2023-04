Cinco anos e... Maringá! Flamengo volta a perder para time da Série D

O favoritismo dos rubro-negros, mesmo em meio à crise após a demissão de Vitor Pereira, ficou fora das quatro linhas em sua estreia na Copa do Brasil

Os últimos anos têm sido dos melhores de toda história do Flamengo, que de 2019 até 2022 enfileirou títulos nacionais e internacionais – Brasileirões, Libertadores, Copa do Brasil... e por aí vai. Dentro deste período, o Rubro-Negro raramente vacilou contra adversários reconhecidamente inferiores. Mas o futebol é cíclico.

No primeiro jogo do time desde a demissão do técnico Vitor Pereira, que deixou o clube após a derrota contra o Fluminense que lhe custou o título Carioca, o Flamengo enfrentou o Maringá em sua estreia na Copa do Brasil de 2023... e perdeu por 2 a 0.

Mesmo com o Flamengo em crise, os rubro-negros eram tidos como favoritos para este duelo de ida da terceira fase do torneio nacional. Este favoritismo ficou fora das quatro linhas. O Maringá abriu o placar graças a um gol contra do zagueiro David Luiz, no primeiro tempo, e ampliou com Serginho o segundo. Apesar de ter tido menos posse de bola, os paranaenses levaram perigo tanto quanto os famosos adversários.

É preciso voltar cinco anos no tempo para relembrar a última derrota do Flamengo para um adversário que, dentro da pirâmide do futebol brasileiro, figura apenas na Série D. Em 2018, pelo Campeonato Carioca, os rubro-negros perderam por 1 a 0 para o Macaé, que na época disputava a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A sorte dos rubro-negros é que ainda há um jogo de volta a ser disputado no Rio de Janeiro.