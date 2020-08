Quantos títulos Jorge Sampaoli conquistou como técnico?

Treinador argentino está próximo de conquistar seu primeiro título estadual e sexto da carreira

Jorge Sampaoli conquistou seu primeiro título no futebol brasileiro, ao levar o Atlético ao título mineiro - em final vencida sobre o Tombense. O técnico argentino de 60 anos acumula agora oito títulos em sua carreira. O próximo objetivo, agora, e tenta tirar o do jejum de conquistas do Brasileirão, que se estende desde 1971, na única conquista da equipe de Minas Gerais.

Sampaoli chegou ao em 2019, quando foi apontado como técnico do . Sua primeira temporada no comando do surpreendeu com o bom futebol apresentado

A Goal traz para você os títulos conquistados e do treinador argentino.

Quantos títulos Sampaoli conquistou na carreira?

Treinador argentino ganhou projeção mundial após levar a seleção do à conquista de seu primeiro título na história (Foto: Getty Images)

Em toda sua carreira, Sampaoli soma seis troféus de primeira linha. Antes desses sete troféus, porém, ele conquistou três vezes a Liga Casildense (campeonato equivalente à 5ª divisão argentina) em três oportunidades: em 1996 à frente do Belgrano de Arequito, e em 1999 e 2000 pelo Aprendices Casildenses.

Dessa forma, os títulos de Sampaoli são os seguintes:

- (Seleção do Chile) em 2015

- (Universidad de Chile) em 2011

- Torneio Apertura ( ) em 2011 e 2012

- Torneio Clausura (Universidad de Chile) em 2011

- (Atlético Mineiro) em 2020