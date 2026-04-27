Flamengo domina Atlético-MG e Leonardo Jardim quebra marca de Filipe Luís no clube

O Flamengo deu mais uma demonstração de força neste domingo (26) ao vencer o Atlético-MG por 4 a 0, fora de casa, e ampliar o excelente momento vivido sob o comando de Leonardo Jardim. Com gols de Pedro (2), Gonzalo Plata e Arrascaeta, o Rubro-Negro controlou a partida e confirmou mais uma atuação convincente.

O duelo começou cercado por polêmica ainda antes da bola rolar. Hulk, um dos principais nomes do Atlético-MG, ficou fora da equipe por conta de uma cláusula contratual ligada a uma possível transferência para outro clube brasileiro. O contrato do camisa 7 prevê que, ao completar 13 partidas oficiais pelo Galo, ele não poderia se transferir para uma equipe do país nesta temporada, motivo pelo qual acabou preservado da partida. Segundo informações divulgadas pelo Sportv, o atacante está em negociação com o Fluminense.

Em campo, o Flamengo precisou de pouco tempo para impor sua superioridade. Pedro abriu o placar aos oito minutos, Gonzalo Plata marcou um belo gol aos 31 minutos e Arrascaeta fechou a conta nos acréscimos do primeiro tempo, consolidando uma etapa inicial de amplo domínio rubro-negro.

Na segunda etapa, o time comandado por Leonardo Jardim reduziu o ritmo e passou a administrar a vantagem construída. Vendo a postura mais cautelosa do adversário, o Atlético-MG foi mais agressivo no segundo tempo, finalizando mais e tentando controlar a posse, mas não conseguiu converter as tentativas. Aos 41 minutos da segunda etapa, o Flamengo ainda ampliou com Pedro, que marcou seu segundo na partida e o sétimo no campeonato, chegando a vice-artilharia do Brasileirão 2026.

Além do placar expressivo, a vitória teve peso histórico para Leonardo Jardim.O treinador português alcançou o sétimo triunfo consecutivo no comando do Flamengo e superou a melhor sequência de Filipe Luís no clube, que havia registrado seis vitórias seguidas. O resultado também representou a 10ª vitória em 13 jogos de Jardim à frente da equipe.

Embalado pela série positiva, o Flamengo volta agora as atenções para a Copa Libertadores 2026. O próximo compromisso será diante do Estudiantes, fora de casa, na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília).