Flamengo dá aval a proposta do Real Madrid e venda de Reinier fica por detalhes

Time merengue ofereceu 35 milhões de euros pelo jovem atacante, cinco milhões a mais que o valor da multa

O aceitou a proposta do e agora ajusta os últimos detalhes para sacramentar a venda de Reinier Jesus ao time espanhol. Em reunião na noite da última sexta-feira(03), no Rio de Janeiro, o staff do atleta apresentou as cifras e condições à família do jogador e a diretoria Rubro-Negra.

A transação gira em torno de 35 milhões de euros, conforme divulgado pelo Blog do Mauro Cézar e confirmado pela nossa reportagem da Goal. O time ficará com 80% das cifras, os outros 20% ficarão entre jogador e empresário, cada um com 10%.

No final do ano passado, Reinier renovou com o Rubro-Negro e teve a multa que era de 70M reduzida para 30M, vale ressaltar que, se não houvesse renovação, o jogador poderia assinar de graça com qualquer clube no dia 1 de julho de 2020.



(Foto: Getty Images)

Agora, Flamengo, Real Madrid e staff do atleta ajustam os últimos detalhes para redigir o contrato. Um dos pontos é a permanência ou não do jogador por mais seis meses. Ele completa 18 anos no dia 19 de janeiro e já poderá se transferir.

Como plano de carreira, agentes de Reinier acreditam que a ida agora seria benéfica ao atleta, que poderia passar por todo o processo de adaptação nos próximos seis meses. Fontes ligadas ao clube também acreditam ser bem difícil essa permanência.

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta como o , foi inclusive essa tentativa do time catalão que incentivou o Real Madrid a dar uma "cartada" mais forte.

Neste momento, Reinier está na Granja Comary com a seleção pré-olímpica, o atleta foi convocado por André Jardine para disputar o torneio que vale vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Ele é o jogador mais jovem dos 23 convocados. A competição, que acontece na , começa no dia 18 de janeiro.