Staff apresenta propostas à família de Reinier e Real Madrid fica perto de contratação

Clube merengue deve encaminhar a compra do meia-atacante do Flamengo por cerca de 30 milhões de euros



Enquanto Reinier se apresenta à seleção pré-olímpica, a família do atleta se reúne, na noite desta sexta-feira(03), com o staff do jovem promessa para conhecer os projetos e definir qual será o destino do garoto na próxima temporada.

Nos últimos dias, depois de temer pela aproximação do , o intensificou as conversas e acena com uma proposta de 30 milhões de euros para tirar o jogador do . A ideia, inclusive, seria que Reinier se transferisse já nesta janela, uma vez que completará 18 anos no dia 19 de janeiro.

Na última quinta-feira(02), a Goal trouxe a informação de que o staff do atleta vivia a expectativa da oficialização das propostas

Uma fonte próxima do jogador confidenciou a preferência pelo futebol espanhol e principalmente pelo Real Madrid: "há coisas no futebol que não se negam, a seleção brasileira, por exemplo, e o Real Madrid, quando chama é uma convocação".



(Foto: Flamengo / Divulgação)

Na última quinta-feira(02), em entrevista ao jornal Record, de , Jorge Jesus afirmou que Reinier deveria ser vendido "já", por uma grande quantia de euros.