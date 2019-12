Torneio Pré-Olímpico 2020: quando começa, datas e partidas

Torneio de seleções já tem datas e grupos definidos; Brasil inicia a preparação no dia 3 de janeiro

Falta pouco para a bola rolar no Torneio Pré-Olímpico! O torneio classificatório e preparatório para os de Tóquio-2020, ocorrerá entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, na .

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, o precisa obter a vaga na competição que será organizada pela Colômbia para ir à Tóquio no ano que vem.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina o Pré-Olímpico?

O início do Pré-Olímpico está marcado para o dia 18 de janeiro, enquanto a final será disputada no dia 9 de fevereiro de 2020.

A seleção brasileira estreia no dia 19 de janeiro, às 22h30 (de Brasília), diante do . Depois os comandados de Jardine voltam a campo no dia 22, contra o , e encerram a primeira fase contra e , respectivamente, nos dias 28 e 31 de janeiro.

Os dois primeiros colocados de cada grupo vão avançar para o quadrangular final, que começa no dia 3 de fevereiro. Os dois melhores da fase final estarão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Que times vão disputar o Pré-Olímpico?

As 10 seleções participantes foram divididas em dois grupos, com o Brasil sendo o cabeça de chave do Grupo B. A seleção terá como adversários o Peru, Paraguai, Bolívia, e Uruguai.

Grupo A:

Colômbia









Grupo B

Brasil

Paraguai

Bolívia

Uruguai

Peru