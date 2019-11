Flamengo renova contrato de Reinier: “agora é só alegria”

O novo vínculo é válido até 2024, ampliando em quatro anos na comparação com o contrato anterior

O anunciou, neste sábado (09), a renovação de contrato até 2024 com o jovem Reinier. O vínculo anterior era válido até 2020.

“Muito feliz com a renovação, realização de um sonho. Desde os 12 anos aqui, estou muito feliz. É um sonho meu, do meu pai e da minha mãe, e agora é só alegria”, disse o jogador de apenas 17 anos, considerado um dos mais promissores do nosso futebol.

Renovou! ✍



O nosso Garoto do Ninho, @ReinierJesus_10, assinou neste sábado o contrato de renovação com o Flamengo até outubro de 2024. 🔴⚫ pic.twitter.com/9DgY7RwZ7E — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2019

Titular em cinco de nove jogos que disputou no Brasileirão, Reinier fez três gols e ainda deu duas assistências. O jogador, apesar da idade, é visto como importante dentro do elenco treinado por Jorge Jesus – inclusive, foi o que levou o clube a impedir a sua ida para o Mundial sub-17.

Com o novo vínculo, o Flamengo busca se proteger ainda mais para investidas do exterior. O Atlético de Madrid é um dos clubes que acompanha de perto o futebol do meia-atacante.