Flamengo x Cuiabá: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pelo título do Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (29), a partir das 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Alagoas, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Distrito Federal e Juiz de Fora) na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Junior e Roger Flores. Já no SporTV, Jader Rocha estará ao lado dos comentaristas Grafite e Ledio Carmona.

Depois da dura derrota para o Atlético-MG por 3 a 0, o Flamengo volta a campo precisando vencer para seguir com chances de títulos. Com 63 pontos, o Rubro-Negro está a três do Palmeiras, líder do Brasileirão. O confronto ainda marcará as despedidas de Filipe Luís e Rodrigo Caio.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela, com 48 pontos, precisa da vitória para garantir a classificação para a Copa Sul-Americana 2024 sem depender de outros resultados. No primeiro turno, o Dourado venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Gerson; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Tite.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?