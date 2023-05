Flamengo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV

O Flamengo recebe o Corinthians na tarde deste domingo (21), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Na TV Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Caio Ribeiro e Júnior. Já no Premiere, Gustavo Villani estará ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Paulo Nunes.

Depois do empate sem gols com o Fluminense no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela com nove pontos, o Rubro-Negro busca emplacar a terceira vitória consecutiva no torneio.

Participando tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, é provável que o técnico Jorge Sampaoli faça algumas mudanças na equipe titular.

Do outro lado, o Corinthians chega pressionado após quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados na temporada. Até o momento, a equipe não conseguiu vencer sob o comando de Vanderlei Luxemburgo (perdeu três e empatou dois jogos) e está em busca de se distanciar da zona de rebaixamento.

Em 148 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 61 vitórias, contra 55 do Corinthians, além de 32 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Du Queiroz e Yuri Alberto.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha (Santos); Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton; Matheus França e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Paulinho, Vera e Maycon; Wesley, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Flamengo

Gerson e Pedro, lesionados, são desfalques.

Corinthians

Gustavo Mosquito e Renato Augusto seguem fora.

Quando é?