Corinthians ou Flamengo: quem tem mais títulos?

Veja qual clube possui mais taças ao longo da história

Corinthians e Flamengo são os dois clubes mais populares do Brasil. As duas equipes que possuem a maior torcida dentro do seu estado e também fora dele. Dois clubes de dimensão mundial, que já se enfrentaram duas vezes em finais de campeonato, com um título para cada lado.

A conquista corintiana veio em 1991, na Supercopa do Brasil. O jogo único definia o melhor entre os campeões nacionais de 1990: o Corinthians tinha faturado o Brasileirão, e Flamengo, a Copa do Brasil. A vitória alvinegra veio pelos pés do ídolo Neto, que marcou o gol do triunfo por 1 a 0, no Morumbi.

Já o título do Fla foi na Copa do Brasil 2022, ao vencer o Timão nas penalidades máximas. No jogo de ida, empate por 0 a 0, na Neo Química Arena. No confronto de volta houve um novo empate, dessa vez por 1 a 1, com gols de Pedro (Flamengo) e Giuliano (Corinthians). O lateral-direito Rodinei garantiu a vitória nos pênaltis para o Mengão, depois de Mateus Vital desperdiçar sua cobrança.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quem tem mais títulos ao longo da história: Corinthians ou Flamengo?