Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil), com narração de Luís Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro. No pay-per-view, pelo Premiere, a narração fica por conta de Luiz Carlos Jr., com análises de Lédio Carmona e Grafite (confira a programação completa).

Após o empate em 0 a 0 com a LDU na última rodada da Libertadores, o Flamengo concentra suas forças no Brasileirão. Invicto na competição, o Rubro-Negro soma 11 pontos e segue na briga pelas primeiras posições da tabela. Em cinco partidas, o time comandado por Filipe Luís venceu o Juventude por 6 a 0, o Grêmio por 2 a 0 e o Vitória por 2 a 1. Também empatou com o Internacional por 1 a 1 e com o Vasco por 0 a 0.

Por sua vez, o Corinthians chega motivado após vencer o Racing-URU por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Timão ocupa a sexta colocação, com sete pontos somados em quatro rodadas. Até o momento, a equipe venceu o Sport por 2 a 1 e o Vasco por 3 a 0, empatou com o Bahia por 1 a 1 e sofreu uma derrota para o Palmeiras por 2 a 0.

Em 154 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 64 vitórias, contra 56 do Corinthians, além de 34 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa do Brasil 2024, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz; Wesley, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas (Varela); Bruno Henrique, Juninho (Pedro/Cebolinha).

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Rodrigo Garro segue fora.

