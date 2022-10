Flamengo x Corinthians: Quem venceu mais vezes o Clássico do Povo?

Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto geral; confira os números do clássico brasileiro

Corinthians x Flamengo, o chamado "Clássico do Povo", movimenta milhões de torcedores no Brasil e pelo mundo. Sempre quando se enfrentam, as equipes geram expectativa devido ao peso de suas camisas, além do histórico de grandes confrontos no futebol brasileiro e também sul-americano. E teremos dois duelos históricos nas próximas semanas.

Fla e Timão se sagraram finalistas da edição 2022 da Copa do Brasil. Ambos irão travar, então, dois duelos cheios de emoção - e que irão definir o grande campeão do torneio. O primeiro deles acontece nesta quarta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Não é a primeira vez que os rivais se enfrentam em um mata-mata nesta temporada. Pela Libertadores, deu Flamengo: o Rubro-Negro venceu ambos os jogos e ficou com a vaga nas semifinais. Mas quem será o grande campeão da Copa do Brasil 2022?



Veja, a seguir, os detalhes e o retrospecto deste grande clássico brasileiro:

Clássico do Povo: quem venceu mais na história?

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 145 vezes, com 54 vitórias do Timão contra 61 do Fla, além de 30 empates. O Corinthians já balançou as redes 212 vezes contra 227 dos cariocas.

Clássico do Povo: quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo leva a melhor: 29 vitórias rubro-negras, 25 vitórias alvinegras e 18 empates. Já em número de gols marcados, o Fla também está na frente: 104 a 90.

Clássico do Povo: quem ganhou mais no Maracanã?

Levando em conta apenas os duelos no Maracanã, o Flamengo leva grande vantagem sobre o Corinthians. São 29 vitórias rubro-negras contra apenas 10 alvinegras, além de sete empates. O Rubro-Negro também balançou muito mais as redes: 85 a 41.

Quem leva vantagem na Neo Química Arena?