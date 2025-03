Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025: onde assistir, quando é, times, classificados e mais

Ao todo, 32 equipes do continente sul-americano, sendo sete brasileiras, participaram desta fase; confira

Segunda maior competição de clubes da América do Sul, a Copa Sul-Americana segue em mais uma temporada. Depois da disputa dos duelos da primeira fase, as 32 equipes classificadas foram sorteadas e distribuídas em oito grupos com quatro times. Ao término desta fase, as equipes duelaram por seis rodadas, onde as oito melhores garantiram vaga nas oitavas.

Vale destacar que a competição conta com um duelo play-off após a fase de grupos, que será disputado entre os segundos colocados dos grupos da "Sula" contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores antes do mata-mata das oitavas de final.

Os representantes brasileiros nesta fase da competição serão: Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória. Confira, abaixo, os grupos da Copa Sul-Americana de 2025.