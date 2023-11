Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pelo título do Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (29), a partir das 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com quatro vitórias e um empate, o Flamengo aparece na vice-liderança do Brasileirão, com 63 pontos, mesma pontuação que o líder Palmeiras. Para o confronto, o técnico Tite não poderá contar com Pulgar, suspenso.

Do outro lado, o Atlético-MG, em quarto lugar, com 60 pontos, vem de cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados. Felipão terá o retorno de Igor Rabello, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio por 3 a 0.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 34 vitórias, contra 32 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (Gabigol), Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Desfalques

Flamengo

Pulgar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?