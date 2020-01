Com Michael, Flamengo terá 4 dos 5 melhores atacantes do Brasileirão-2019

O Rubro-Negro deverá seguir a mostrar força ofensiva na temporada 2020 do futebol brasileiro

O Flamengo fechou a contratação de Michael, destaque do em 2019 e eleito revelação do Brasileirão.

E a chegada do atacante de 22 anos mostra não apenas o poderio financeiro do , sem igual neste momento do futebol brasileiro. Com Michael, o Fla mostra que seu ataque poderá ficar ainda melhor.

Basta olharmos para os números do Campeonato Brasileiro.

Hoje o conta com o maior driblador, artilheiro e garçom do Brasileirão 2019. A única exceção é o maior criador de jogadas, que foi o palmeirense Dudu (89 passes-chave segundo a Opta Sports).

Ainda pelo Goiás, Michael foi líder em dribles completados: 123.

Gabigol foi o artilheiro, com 25 gols, mas mesmo se não seguir no Flamengo o Rubro-Negro ainda conta com o vice-goleador: Bruno Henrique estufou as redes 21 vezes. A dupla também foi a que mais acertou finalizações (62 e 47, respectivamente).

Nas assistências, Arrascaeta foi o grande destaque, servindo seus companheiros em 14 ocasiões.

Apesar de ter que brigar pela posição, ainda mais levando em conta as opções do Flamengo pelas pontas, Michael dá mais força para um ataque que já era o melhor do país.