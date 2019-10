Firmino é eleito o melhor jogador do Liverpool em setembro

Clube fez votação pelas redes sociais e o brasileiro ficou à frente de Adrián e Matip

Atual campeão europeu, o segue em bom momento, agora na temporada 2019/20. Líder e invicto na Premier League após sete jogos, os Reds fizeram uma votação nas redes sociais perguntando quem foi o melhor jogador do mês de setembro e quem venceu a "disputa saudável" foi Roberto Firmino.

O camisa 9, com três assistências e um gol em cinco partidas, foi o escolhido entre os torcedores, ficando à frente de Adrián e Matip.

Congrats, Bobby! 🤩



Our @StanChart Player of the Month for September 🏆🔥 pic.twitter.com/xRBJzxcPt7 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2019

"Tem sido incrível, outro mês incrível que tivemos. Jogamos bem, ganhamos os jogos. Aconteceu o imprevisto na de iniciar atrás, mas conseguimos dar a volta por cima e ganhar o segundo jogo. A assistência contra o foi em setembro, né? Foi um passe legal e eu deixo esse momento", disse Firmino em entrevista à TV oficial do clube.

A stunning start to the season from our #⃣9⃣ 🔥



He's our @StanChart Player of the Month 💫 pic.twitter.com/6EUAHIJdiR — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2019

"Estou muito feliz com minha evolução aqui no clube. Meu objetivo é constantemente crescer e contribuir com o time com gols e assistências. Então, estou dedicado e trabalhando o máximo possível para ajudar sempre o time", completou.

O Liverpool volta a campo contra o no domingo (5), no Anfield, em partida válida pela oitava rodada da Premier League.