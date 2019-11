Henry volta à MLS e será treinador de time canadense

O ex-atacante francês foi anunciado como novo comandante do Montreal Impact, ex-clube de Didier Drogba

Thierry Henry, ídolo da e do , foi anunciado como o novo treinador do , time canadense que disputa a . O ex-atacante assinou contrato de duas temporadas com o clube.

"É uma honra treinar o Montreal Impact e retornar para a MLS", afirmou Henry ao site oficial do seu novo time. "É uma liga que eu conheço bem e onde eu tive alguns momentos bem legais. Estar em Quebec, em Montreal, que tem uma enorme herança multicultural, é extraordinário. Eu sempre fiquei de olho no clube e agora estou aqui".

O carrasco do na de 2006 está de volta a MLS após cinco anos, onde encerrou sua carreira como jogador do , em 2014. Durante seu período de quatro temporadas e meia na liga, Henry marcou 51 gols em 122 jogos.

Sua carreira fora dos gramados começou em agosto de 2016, quando aceitou o convite de Roberto Martínez para o cargo de auxiliar técnico na seleção belga. A passagem foi extremamente positiva: a terminou a Copa do Mundo de 2018 em terceiro lugar.

Em outubro do mesmo ano, Henry aceitou o convite do , time que o revelou para o futebol, mas ele não teve sucesso. Foram somente quatro vitórias em 20 jogos e em janeiro deste ano ele foi demitido.

Henry terá o desafio de recolocar o Montreal nos playoffs da MLS. Nesta temporada, o time ficou em nono lugar na Conferência Leste, quatro pontos atrás do último colocado para o mata-mata. Ele comandará velhos conhecidos como os ex-companheiros Bojan e Sagna, com que jogou no e na seleção francesa, respectivamente.

O Montreal Impact é um dos três times do Canadá que disputam a liga americana de futebol e já teve em seu elenco Didier Drogba. Os outros dois clubes são: , vice-campeão desta temporada, e o .