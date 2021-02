Firmino é o melhor brasileiro da história da Premier League, segundo revista

O ranking liderado por Thierry Henry tem mais três brasileiros: Gilberto Silva, Fernandinho e Juninho Paulista

Roberto Firmino é o melhor brasileiro da história da Premier League de acordo com um ranking feito pela revista Four Four Two. Outros três brasileiros figuram na lista dos 100, liderada por Thierry Henry.

Atacante do Liverpool desde 2015, Roberto Firmino foi eleito o melhor brasileiro da história da Premier League, ficando em 78º lugar na lista de 100 nomes feita pela revista inglesa Four Four Two, que é especializada em futebol.

“O brasileiro já foi um meia-atacante promissor, mas inconsistente - depois aperfeiçoou o papel do falso nove sob o comando do técnico Jurgen Klopp. Agora, sua visão e nomadismo posicional são o modelo de como os atacantes tradicionais - até mesmo Harry Kane - podem melhorar seu conjunto de habilidades”, julgou a Four Four Two.

Além de Firmino, Gilberto Silva, ex-Arsenal, Fernandinho, do Manchester City, e Juninho Paulista - um dos primeiros brasileiros a jogar na Inglaterra - também aparecem entre os 100 melhores segundo a revista em 90º, 88º e 83º respectivamente.

O melhor de toda a história da Premier League, segundo a revista, é o ex-atacante do Arsenal Thierry Henry. O francês é seguido por Cristiano Ronaldo e Alan Shearer, ex- Blackburn Rovers e Newcastle, que completam o top 3.

A eleição, que considera apenas a Premier League - fase moderna do Campeonato Inglês, disputada desde 1992 -, se baseia no impacto dos jogadores na liga, “numa combinação da habilidade, status e dos momentos que eles nos deram ao longo de 28 anos”, conforme publicado pela própria.

Confira o Top 10 de melhores jogadores da história da Premier League, segundo a revista Four Four Two: