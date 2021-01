Neymar e Firmino: os maiores artilheiros e garçons brasileiros na década de futebol europeu

O camisa 10 brasileiro teve média de uma participação direta para gols, somando suas passagens por Barcelona e PSG, entre 2011 e 2020

Jogadores brasileiros já deixaram, estão deixando e deverão seguir a deixar sua marca em alto nível no futebol europeu. Na década que acabou de terminar em 2020 não foi diferente e marcou o que podemos chamar de “Era Neymar” dentre os protagonistas tupiniquins do futebol no Velho Continente. Nenhum outro brasuca marcou mais gols ou deu mais assistências nas competições europeias entre 2011 e 2020.

Segundo dados levantados pela Goal junto à Opta Sports, Neymar marcou 185 gols e deu passes para outros 100 em 285 partidas – divididas entre e . A marca é impressionante, considerando que o ex-santista disputou 285 partidas desde sua chegada à Europa, em 2013. Ou seja, somando gols e assistências, a média é de uma participação direta em gols por partida.

O ponto alto do brasileiro foi o período em que fez parte do chamado Trio MSN no Barcelona, ao lado de Messi e Suárez, ajudando o Barça a, por exemplo, conquistar pela última vez a em 2015. O desempenho em alto nível na temporada 2019-20, quando ao lado de Mbappé foi protagonista no vice-campeonato europeu do PSG também chamou atenção.

Neymar à parte, quem aparece mais bem ranqueado nesta lista é Roberto Firmino. O atacante, peça fundamental do , marcou 130 vezes e deu 85 passes para gols. Desde os tempos de , ainda na , até chegar ao gigante inglês, o melhor momento de Firmino foram os títulos de Champions League e Premier League, além de ter feito o gol sobre o que deu aos Reds o em 2020.

Confira, abaixo, quais brasileiros fizeram mais gols e deram mais assistências pelos clubes dos cinco principais palcos europeus entre 2011 e 2020 (Alemanha, , , INglaterra e ).