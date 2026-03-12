Goal.com
Fiorentina-Rakow 2-1: o placar

O placar de Fiorentina x Rakow

FIORENTINA-RAKOW 2-1


FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini (68' Dodô), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58' Harrison); Fabbian, Mandragora (82' Fagioli), Ndour; Parisi, Piccoli (82' Braschi), Fazzini (58' Gudmundsson). Técnico: Vanoli.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (69' Bulat), Repka, Pienko (58' Arsenic); Makuch, Brunes (79' Rocha), Lopez (58' Diaby-Fadiga). Técnico: Tomczyk.

ÁRBITRO: Kabakov (Bulgária).

GOLS: 60' Brunes, 62' Ndour, 92' Gudmundsson (pênalti).

ADVERTÊNCIAS: Struski (R), Tudor (R), Parisi (F)

EXPULSOS:


