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Fabio-Paratici(C)GettyImages

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Fiorentina, Paratici: “Marotta? Qualquer comparação entre mim e ele é enganosa”

Fabio Paratici, diretor esportivo da Fiorentina, falou à DAZN antes da partida contra a Inter:


“Não encontrei Marotta, mas vou encontrá-lo antes da partida. Compartilhamos uma trajetória importante juntos; ele me ensinou muito, assim como Andrea Agnelli também me ensinou muito. Qualquer comparação é enganosa, porém, porque temos funções e atribuições diferentes; por isso, éramos complementares”


“Salvação? Temos que manter a cabeça no lugar até o fim do campeonato; nos últimos dois ou três meses tivemos alguns tropeços, mas passamos duas fases da Conference League e estamos em uma boa sequência no campeonato.”

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“Kean treinou mais ou menos nas últimas semanas, mas hoje está pronto para começar como titular. Estou muito otimista em relação à Seleção; ir à Copa do Mundo é um patrimônio italiano. Gudmundsson tem qualidade; não posso dar uma avaliação sobre o ano inteiro, mas esperamos muito dele.”



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