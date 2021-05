Final do Carioca: dirigente do Fla critica veto a convidados e lembra final da Libertadores

Luiz Eduardo Baptista citou os quase sete mil convidados na partida entre Palmeiras e Santos no Maracanã, em janeiro

Na última quinta-feira (20), a Prefeitura do Rio de Janeiro vetou o pedido da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para receber convidados para o público na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, no próximo sábado (22). Nesta sexta, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do time rubro-negro mostrou insatisfação com a decisão.

Bap, através das redes sociais, lembrou da final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Santos no mês de janeiro. Na ocasião, o Maracanã, palco do jogo, recebeu torcedores convidados - para a decisão do Estadual, a ideia era de que cada clube pudesse convidar 80 pessoas para a platéia.

"Público com poucas restrições liberado para qualquer atividade no RJ. A Prefeitura concordou com times paulistas jogarem aqui com público de 7 mil convidados (final da Libertadores). Fla x Flu não pode nem convidados. Mesma cidade, estádio e autoridades. Fique em casa, torcedor carioca", disse o dirigente em tom de crítica.

Ao vetar o pedido da Ferj, a Prefeitura lembrou através de nota que está vetada a "presença do público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes".

"A Secretaria Municipal de Saúde reitera que, durante a vigência do Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, está suspensa a presença de público em estádios e ginásios esportivos, ainda que se trate de convidados não pagantes. Somente está liberada a presença de atletas, comissões técnicas e de arbitragem, profissionais de imprensa e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo.

Diante da legislação em vigor, a Secretaria Municipal de Saúde indeferiu a solicitação encaminhada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)."

O Fluminense é totalmente contrário a presença de público no Campeonato Carioca, mesmo convidados. No primeiro jogo, inclusive, o Tricolor alega que não levou nenhum convidado e não concordou com a postura da Federação e do Flamengo.