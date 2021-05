Final do Campeonato Carioca 2021: onde assistir, data, horário e mais da decisão

Flamengo é o primeiro finalista desta edição e aguarda vencedor de Fluminense x Portuguesa

O Campeonato Carioca 2021 está chegando próximo do fim e já tem um finalista definido: o Flamengo superou o Volta Redonda nas duas partidas e confirmou a vaga na grande decisão pelo terceiro ano seguido. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor de Fluminense x Portuguesa, que definem o segundo time nesta edição.

Veja a data, o horário, e onde assistir à final do Campeonato Carioca!

QUANDO SERÁ A FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA 2021

A final será decidida em dois jogos, ida e volta, sendo que a primeira partida está agendada para o final de semana dos dias 15 e 16 de maio, enquanto a segunda para o dia 22 ou 23, a definir. Em caso de empate em gols na série, a disputa será decidida na cobrança de pênaltis, sem prorrogação.

A CAMPANHA DO FLAMENGO

O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, que em 2021 foi o equivalente à fase de classificação do Campeonato Carioca, com 23 pontos em 11 jogos sendo sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Na semifinal, superou o surpreendente Volta Redonda com duas vitórias.

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu - 3 de março 2021

- 3 de março 2021 Volta Redonda 0 x 2 Flamengo - 6 de março 2021

- 6 de março 2021 Flamengo 0 x 1 Fluminense - 14 de março 2021

- 14 de março 2021 Flamengo 4 x 1 Resende - 19 de março 2021

- 19 de março 2021 Botafogo 0 x 2 Flamengo - 24 de março 2021

- 24 de março 2021 Boavista 1 x 1 Flamengo - 27 de março 2021

- 27 de março 2021 Flamengo 3 x 0 Bangu - 31 março 2021

- 31 março 2021 Madureira 1 x 5 Flamengo - 05 de abril 2021

- 05 de abril 2021 Flamengo 1 x 3 Vasco - 15 de abril 2021

- 15 de abril 2021 Portuguesa 2 x 2 Flamengo - 18 de abril 2021

- 18 de abril 2021 Flamengo 2 x 1 Volta Redonda - 24 de abril de 2021

- 24 de abril de 2021 Volta Redonda 0 x 3 Flamengo - 01 de maio de 2021

- 01 de maio de 2021 Flamengo 4 x 2 Volta Redonda - 08 de maio de 2021

ONDE ASSISTIR À FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA?

A Record TV transmite a final do Campeonato Carioca em TV aberta. A grande decisão também terá transmissão do pay-per-view do Campeonato Carioca.