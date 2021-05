Ferj estuda mudar final do Carioca para Brasília e Fluminense é contra

Por público, Federação do Rio e Flamengo querem a mudança; Tricolores se apegam a regulamento e não aceitam troca de local

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense terminou com clima quente, que vem sendo intensificado nos últimos dias também fora de campo. Nesta segunda-feira (17), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) informou que estuda levar a segunda partida para fora da cidade, com a ideia inicial de que o jogo seja disputado em Brasília e com público. O Tricolor é totalmente contra as duas opções, e ameaça até não entrar em campo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado", disse a Federação do Rio.

A informação de que o jogo poderia ocorrer em Brasília foi trazida primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pela reportagem. A Goal apurou ainda que o Fluminense continua não aprovando a presença de torcedores e nem mesmo a troca de estádio. A diretoria Tricolor se apoia no artigo 19 do regulamento do Campeonato Carioca que diz:

""Art. 19 – Cabe ao clube mandante:

I – A prerrogativa de indicar, a seu critério, o estádio no qual deseja realizar qualquer de suas partidas, exceto nas Finais do campeonato;"

"Art. 20 – As partidas deverão preferencialmente ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes, salvo:

VI – As partidas das Finais do campeonato serão realizadas no estádio do Maracanã;

Enquanto isso, o Flamengo enviou para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro um novo protocolo visando a permissão para receber torcedores no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O movimento já havia sido tentado para o jogo de ida, sem sucesso.

Com o veto da Prefeitura no primeiro jogo, a Ferj liberou 150 convidados para cada clube. O Fluminense, porém, não aprovou a medida e não levou nenhum convidado, segundo assessoria de imprensa do clube.

Depois do empate em 1 a 1 no último final de semana, Flamengo e Fluminense decidem a edição 2021 do Estadual no próximo sábado (22), a partir das 21h05 do horário de Brasília.