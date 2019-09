Final da Copa do Brasil: datas, mando, horário e mais de Athletico x Inter

Competição nacional com maior premiação coloca frente a frente dois times que nunca se enfrentaram nessa decisão

A última quarta-feira (04) foi de muitas emoções para os amantes da Copa do . Às 19h, o Athletico Paranaense mostrou sua força em casa, venceu o Grêmio por 2 a 0 e avançou na disputa de pênaltis. Já às 21h30, o Inter se afirmou dentro do Beira-Rio e venceu o Cruzeiro por 3 a 0, se classificou para a finalíssima e impediu o tricampeonato consecutivo da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em menos de duas semanas conheceremos o novo campeão da , que dá vaga direta para a fase de grupos da da América.

QUANDO SERÃO OS JOGOS?



(Foto: Ricardo Duarte/SC )

As partidas de ida e volta da finalíssima da Copa do Brasil estão marcadas para as próximas quartas-feiras, dias 11 e 18 de setembro. Os dois duelos ocorrerão às 21h30 (de Brasília).

MANDOS DE CAMPO

Os mandos de campo serão definidos em sorteio, que será realizado nessa quinta-feira (05). Os jogos acontecerão na Arena da Baixada e no Beira-Rio, ainda a ser definido qual a data de cada jogo.

O CAMINHO DO ATHLETICO

Por ter se classificado à Libertadores, o Athletico entrou na Copa do Brasil nas oitavas de final. Venceu o , à época comandado por Rogério Ceni, e avançou às quartas. O desafio começou a ficar maior exatamente nas quartas quando enfrentou o , à época com o recém-chegado Jorge Jesus. Empatou os dois jogos por 1 a 1 e venceu nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Com isso se garantiu para enfrentar o maior finalista de Copas do Brasil, o . A partida de ida, na Arena Grêmio, foi vencida pelos gaúchos por 2 a 0. A confiança do Tricolor era tanta que Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, fez um sorteio em suas redes sociais de um par de ingressos para a final, antes mesmo do jogo da volta. O tiro saiu pela culatra, pois na Arena da Baixada o Furacão devolveu o placar e viu o goleiro Santos brilhar nos pênaltis ao defender a última cobrança, de Pepê, e garantir o time do Curitiba na final do certame.

Os jogos:

Fortaleza 0x0 Athletico (Castelão) - 16/05/2019

Athletico 1x0 Fortaleza (Arena da Baixada) - 05/06/2019

Athletico 1x1 Flamengo (Arena da Baixada) - 10/07/2019

Flamengo 1 (1)x(3) 1 Athletico (Maracanã) - 17/07/2019

Grêmio 2x0 Athletico (Arena Grêmio) - 14/08/2019

Athletico 2 (5)x(4) 0 Grêmio (Arena da Baixada) - 04/09/2019

O CAMINHO DO INTERNACIONAL

Assim como o Athletico, o Inter entrou apenas nas oitavas de final por estar na Copa Libertadores. O primeiro duelo foi contra o . Com vitória nos jogos de ida (3 a 1 no Beira-Rio) e de volta (1 a 0 no Mangueirão), os gaúchos avançaram sobre os paraenses e foram para as quartas de final encarar o poderoso . No jogo de ida, no Allianz Parque, o venceu por 1 a 0, mas o Inter devolveu o resultado em casa e venceu nos pênaltis.

O adversário da semifinal era o bicampeão consecutivo da Copa do Brasil, . O momento de turbulência política e a iminente queda de Mano Menezes abriram caminho para o Inter vencer tanto no Mineirão por 1 a 0, quanto no Beira-Rio, por 3 a 0, já com Rogério Ceni no comando da Raposa no último jogo. Com grandes atuações individuais e coletivas, o Inter chega forte para mostrar de vez que a ficou para trás.

Os jogos:

Inter 3x1 Paysandu (Beira-Rio) - 23/05/2019

Paysandu 0x1 Inter (Mangueirão) - 29/05/2019

Palmeiras 1x0 Inter (Allianz Parque) - 10/07/2019

Mais artigos abaixo

Inter 1 (5)x(4) 0 Palmeiras (Beira-Rio) - 17/07/2019

Cruzeiro 0x1 Inter (Mineirão) - 07/08/2019

Inter 3x0 Cruzeiro (Beira-Rio) - 04/09/2019